في صفقة أجايي.. الأهلي يسترد 125 ألف دولار من الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

نجح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في استرداد 125 ألف دولار بعد تحويلهم بالخطأ إلى نادي الصفاقسي التونسي في صفقة النيجيري جونيور أجايي.

ووفقًا للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي، فإن محمود الخطيب قرر تكليف خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بإنهاء أزمة مستحقات النادي.

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وكان تم تحويل 125 ألف دولار في الحساب البنكي للصفاقسي بالخطأ خلال فترة عهد مجلس محمود طاهر الرئيس السابق للأهلي.

وشهدت المفاوضات نجاح إدارة الأهلي في التوصل لاتفاق حول استرداد المبلغ من الجانب التونسي.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي نجحت في الحصول على خدمات أجايي من الصفاقسي في صيف 2016.