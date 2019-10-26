تعرف بالمواعيد والقنوات الناقلة على مباريات "السبت الأوروبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عدد من المباريات البارزة في مختلف كبار الدوريات الأوروبية. البداية ستكون من مواجهة مانشستر سيتي عندما يواجه خصمه أستون فيلا ضمن مباريات الأسبوع العاشر. ويلعب بيرنلي أمام خصمه تشيلسي ضمن مباريات نفس المرحلة. وفي الدوري الإسباني، يلعب أتليتكو مدريد أمام أتليتك بلباو في إطار مباريات المرحلة العاشرة. عشاق الدوري الإيطالي في انتظار مباراتي ليتشي أمام يوفنتوس بينما يلعب إنتر ميلان أمام بارما ضمن مباريات الجولة التاسعة. وفي الدوري الألماني، سيدخل شالكة في مباراة قوية ومثيرة عندما يستقبل غريمه بوروسيا دورتموند ضمن قمة الجولة التاسعة. ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات السبت: Advertisements - الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي × أستون فيلا .. الموعد 1:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. بيرنلي × تشيلسي.. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. الدوري الإيطالي: ليتشي × يوفنتوس.. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. إنتر ميلان× بارما .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. الدوري الألماني: شالكة × بوروسيا دورتموند .. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

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