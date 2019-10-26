هاتريك فاردي أمام ساوثهامبتون يقفز به لصدارة هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
استطاع النجم الإنجليزي جيمي فاردي هداف فريق ليستر سيتي الوصول لصدارة ترتيب هدافي بريميرليج بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ساوثهامبتون.
فريق ليستر استطاع أن يكتسح منافسه ساوثهامبتون بنتيجة (9-0) في إطار افتتاح الجولة العاشرة من بريميرليج.
أهداف فاردي جاءت في الدقيقة (45) من زمن أحداث الشوط الأول، و(58) و(94) من الشوط الثاني.
وأصبح فاردي في صدارة هدافي برميرليج برصيد تسعة أهداف بفارق هدف عن الثنائي سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وتامي أبراهام هداف تشيلسي.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، بينما يواجه تشيلسي منافسه بيرنلي ضمن مباريات نفس الأسبوع.
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