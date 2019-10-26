مازيمبي يُحدد موعد مباراته أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: حدد نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل موعدًا للقاء الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويأتي ذلك بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. ويأتي الزمالك ضمن المجموعة الأولى؛ حيث يقع برفقة أندية: مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

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