تنشر بوابة الوفد نتائج المصريين في اليوم الثالث من بطولة العالم للكاراتيه للشباب والشبات تحت ٢١ سنة والمقامة حاليًا في مدينة سانتياجو بشيلي .
وحصد المصريين 5 ميداليات اليوم بواقع 3 ذهبيات وبرونزيتان وهم كالأتي:
أحمد أيمن وزن ٦١ ك ذهب
حازم احمد وزن+٧٦ ك ذهب
ياسمين الجويلى وزن ٤٧ ك ذهب
محمود جابر وزن ٧٦ ك برونز
نور إيهاب وزن + ٥٩ ك برونز
جاء ذلك في بحضور سفير مصر بشيلي السفيرة أمل مراد ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وحسام عجور نائب رئيس الاتحاد .
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