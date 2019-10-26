قام نادي ليستر سيتي بتسجيل انتصارا تاريخيا، على حساب مضيفه فريق ساوثامبتون، بمباراة افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 9-0.
ويعد فوز ليستر سيتي أكبر انتصار بمباراة خارجالأرض في تاريخ دوري الأضواء الإنجليزي لكرة القدم، وفق ما ذكرت "رويترز".
وسجل لليستر سيتي كل من جيمي فاردي " 3أهداف"، أيوزي بيريز "3 أهداف"، وهدف لكل من جيمس ماديسون، وبن تشيويل، ويوري تيليمانس.
وبهذا الفوز، رفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة، ليتربع على المركز الثاني مؤقتا، في حين تجمد رصيد ساوثامبتون عند 8 نقاط في المركز 18.
كانت هذه تفاصيل خبر انتصار تاريخي لـ"ليستر سيتي" على حساب مضيفة "ساوثامبتون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.