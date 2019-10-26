زكي عبد الفتاح عن شارة قيادة منتخب مصر: أزمة بدون لازمة وصلاح لا يحتاجها

علق زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق على أزمة شارة كابتن منتخب مصر المثارة مؤخرًا.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "رأيي الشخصي إنها

أزمة بدون لازمة، لا اعتقد ان صلاح بيفكر في الموضوع ده، هو أكبر من كدة".

واضاف "الناس عاوزة تجامل صلاح بطريقة تعمل مشاكل، للعلم محمد صلاح هو أكثر

الأشخاص المستفيدين من نجاح المنتخب المصري ويتمنى بكل تأكيد ان يتواصل الأداء الجيد للمنتخب".

وأستكمل "الي بيحصل وبيتقال في الموضوع ده كلام مالهوش دعوة بالاحترافية، محمد صلاح مش هيفرق معاه هو الكابتن ولا لا".

وأختتم "القائد هو حلقة الوصل بين الفريق واللاعبين، ممكن يكون لاعب قديم بس معندوش كاريزما".