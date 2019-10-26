حازم أحمد يتوج بذهبية 76 كجم في بطولة العالم لناشئي الكاراتية

فاز حازم أحمد، لاعب المنتخب الوطني للكاراتية بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 76كجم (ناشئين -18 عامًا)

ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا المقامة، في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياغو في تشيلي.

وتوج أحمد بالذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب تشيلي بنجامين نونيز بنتيجة 3-0.