محمد عواد يكشف تفاصيل إصابته خلال مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك تفاصيل الإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
وفاز الزمالك أمس على جينيراسيونبهدف دون رد ليتأهل إلى دور المجموعات من البطولة.
وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الحمدالله الأشعة ثبتت مزق بسيطفي عضلة الرقبة هشارك بعد اجازة الفريق انشاءالله في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ان شاءالله شكراً لكل الناس الي كلمتني ... شكرًا لجمهور الزمالك العظيم علي دعمكم".
وكان عواد نجم اللقاء بتصديه لأكثر من فرصة محققة للفريق السنغالي.
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