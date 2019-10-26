كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك تفاصيل الإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا. وفاز الزمالك أمس على جينيراسيون بهدف دون رد ليتأهل إلى دور المجموعات من البطولة. بهدف دون رد ليتأهل إلى دور المجموعات من البطولة. وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "‏الحمدالله الأشعة ثبتت مزق بسيط في عضلة الرقبة هشارك بعد اجازة الفريق انشاءالله في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ان شاءالله شكراً لكل الناس الي كلمتني ... شكرًا لجمهور الزمالك العظيم علي دعمكم". في عضلة الرقبة هشارك بعد اجازة الفريق انشاءالله في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ان شاءالله شكراً لكل الناس الي كلمتني ... شكرًا لجمهور الزمالك العظيم علي دعمكم". وكان عواد نجم اللقاء بتصديه لأكثر من فرصة محققة للفريق السنغالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عواد يكشف تفاصيل إصابته خلال مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.