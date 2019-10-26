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أحمد أيمن يفوز بذهبية 61 كجم في بطولة العالم لناشئى الكاراتية

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 أحرز أحمد أيمن لطفي، لاعب المنتخب الوطني للكاراتية الميدالية الذهبية في منافسات وزن -61 كجم (ناشئين -18

عامًا) ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، المقامة في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياغو في تشيلي.

 وتوج لطفي بالذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب أذربيجان حسين مامادلي بنتيجة 2-1.

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