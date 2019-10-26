الأهلي يغلق ملف مستحقاته في صفقة أجايي مع الصفاقسى التونسي

قام المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلي، بإنهاء أزمة مستحقات النادي لدى الصفاقسى التونسي بعد شراء النيجيري جونيور أجايي، وذلك بإسترداد مبلغ 125 الف دولار كان

قد تم تحويلهم بالخطأ إلى النادي التونسي في عهد المجلس السابق قبل إنهاء الأمر بشكل ودي خلال الساعات الماضية.

وشهدت المفاوضات مع الجانب التونسي نجاح الأهلي في استعادة مستحقات النادي في صفقة أجايي الذي انتقل رسميًا إلي صفوف الفريق في موسم 2016 وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الأهلي بالنادي الصفافسي وجميع الأندية التونسية.