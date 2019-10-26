ياسمين الجويلي تتوج بذهبية بطولة العالم لناشئي الكاراتية

فازت ياسمين نصر الجويلي، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -48 كجم (ناشئين -18 عامًا) ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا. كجم (ناشئين -18 عامًا) ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا. وتقام بطولة العالم لناشئين وشباب الكاراتية في مدينة سانتياجو بتشيلي خلال الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري.

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