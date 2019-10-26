نتيجة مباراة ليستر سيتي وساوثامبتون في الدوري الانجليزي 2020/2019

انتصر ليستر سيتي على ساوثامبتون بتسعة أهداف نظيفة على ملعب سانت ماري التابع لساوثامبتون، مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز، في واحدة من أكبر النتائج في تاريخ المسابقة منذ عام 1992.

وافتتح ليستر سيتي مهرجان الاهداف في الدقيقة العاشرة عن طريق الظهير الدولي الانجليزي “شيلويل”.

وأضاف البلجيكي تليمانس الهدف الثاني في الدقيقة 18، وعاد اللاعب نفسه ليصنع الهدف الثالث للمهاجم الإسباني ايوزي بيريز في الدقيقة 19.

وسجل ايوزي بيريز الهدف الشخصي الثاني له والرابع لليستر سيتي في الدقيقة 39 بعد تمريرة شيلويل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول أحرز جيمي فاردي الهدف الخامس للثعالب.

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واحتفل ايوزي بيريز بالهاتريك في الدقيقة 52 بفضل مساعدة من بارنز، ليرفع الحصيلة لنصف دستة أهداف.

وواصل شيلويل تألقه بصناعة الهدف السابع لجيمي فاردي في الدقيقة 56.

واستغل فريق المدرب بريندان رودجرز فرصة انهيار الفريق الملقب بالقديسين وسجل الهدفين الثامن والتاسع في الدقيقتين 85 و93 لجيمس ماديسون وجيمي فاردي.

وتقدم ليستر سيتي في جدول ترتيب البريميرليج بعد هذه النتيجة الى المركز الثاني برصيد 20 نقطة بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات هذه الجولة.