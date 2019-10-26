رياضة | رد غريب من ميسي عن عدم حصوله على كأس العالم مع الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد غريب من ميسي عن عدم حصوله على كأس العالم مع الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، أنه متقبل للانتقاد الذي يتعرض له عندما يتطرق الأمر عن منتخب الأرجنتين، وذلك على خلفية عدم تحقيقه لقب كأس العالم مع التانجو.

وقال البرغوث الأرجنتيني خلال تصريحات تلفزيونية لقناة TyC Sports : "كنت أحب أن أكون بطلاً للعالم، لكن هذا ما أعطاني إياه الله".

وأضاف: "عندما بدأت بلعب كرة القدم لم أحلم بما أنا عليه الآن، هذا أكبر مما كنت أتخيل".

واختتم نجم الكرة الأرجنتينية: "لن أغير شيئا في مسيرتي مقابل كأس العالم، أنا راض بما أعطاني إياه الله".