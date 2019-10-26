رياضة | جوهرة فرنسا تقترب من ريال مدريد

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كشف لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي عن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان من الانضمام إلى نادي موناكو.

ريال مدريد يرغب في ضم مبابي



وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد يرغب بشده في ضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تصريحات لويس كامبوس بشأن انضمام مبابي إلى مدريد



وقال لويس كامبوس في تصريحات صحفية عن مبابي: "كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد أنا متأكد أنه يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد". Advertisements

وأضاف لويس كامبوس: "إذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد".

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الإسباني



ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نادي ليجانيس يوم الأربعاء القادم 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.