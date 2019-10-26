رياضة | آخر اخبار الزمالك اليوم الجمعة مباشر ٢٥ أكتوبر.. واقعة ميتشو تتصدر وجروس يثير الرعب في ميت عقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر اخبار الزمالك اليوم الجمعة مباشر ٢٥ أكتوبر.. واقعة ميتشو تتصدر وجروس يثير الرعب في ميت عقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا،والصعود إلى دور المجموعات من المسابقة.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الأربعاء مباشر ٢٥ أكتوبر في السطور التالية :

آخر اخبار الزمالك اليوم الجمعة مباشر ٢٥ أكتوبر.. الزمالك راحة ٦ أيام

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٦ أيام، وذلك عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.

الزمالك في دور المجموعات

صعد الزمالك بشكل رسمي لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز بمباراة جينيراسون فوت السنغالي بهدف نظيف، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يواجه مازيمبي يوم ٣٠ نوفمبر

قرر مسؤولي نادي مازيمبي الكونغولي تحدبد يوم ٣٠ نوفمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك في الجولة الأولى من مواجهات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شيكا في أسوان

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على السفر إلى اسوان مسقط رأسه لقضاء اجازة سريعة، وذلك عقب قرار الصربي ميتشو بمنح الفريق راحة لمدة ٦ أيام.

ميتشو ينفي واقعة إلقاء الكرة في الملعب

نفى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاخبار المنتشرة عن حديثه مع صبية الكرة الموجودين في الملعب بشأن إلقاء الكرة اثناء مباراة الابيض وجينيراسون فوت السنغالي.

وقال ميتشو في تصريحات صحفية بأنه لم سقم بهذه الأمور مطلقا، بل كان يتحدث مع مصطفى فتحي اثناء استعداده للنزول إلى ارض الملعب، مشيرا إلى وجود حرب كبيرة له من بعض وسائل الإعلام التي تنتمي للنادي الأهلي.

بن شرقي يطير إلى المغرب

سافر أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى المغرب مسقط رأسه، وذلك لقضاء اجازة سريعة، بعدما قام الجهاز الفني للفريق بمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٦ أيام.

محمد عواد يكشف عن إصابته

كشف محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها امس الخميس في مواجهة جينراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل تويتر : الحمدلله الأشعة تثبت مزق بسيط في الرقبة هشارك بعد أجازة الفريق بشكل طبيعي ان شاء الله في التدريبات الجماعية.. شكرا للناس اللي كلمتني شكرا لجمهور هير الزمالك العظيم على دعمكم

تقارير سعودية : جروس يرغب في التعاقد مع حامد وعلاء

كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية عن وجود رغبة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق اهلي جدة في التعاقد مع الثنائي طارق حامد ومحمود علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير على وجود مندوب من النادي السعودي خلال مواجهة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال، من اجل متابعة الثنائي للوقوف على مستواهم الفني والبدني.

زيزو يسافر إلى ألمانيا الأحد

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بقبادةةمحمد اسامة سفر محمود عبد العزيز لاعب الابيض إلى ألمانيا يوم الأحد المقبل من اجل الخضوع لعملية الرباط الصليبي، عقب الإصابة في مواجهة مصر للمقاصة بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

أمير مرتضى يوجه رسالة إلى نجم الأهلي

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات الأحمر.

وصرح أمير مرتضى، عبر فضائية قناة الحدث في فيديو تم بثه: "نتمنى الشفاء العاجل لمحمد محمود بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي".

وواصل نجل رئيس الزمالك حديثه: "محمد محمود لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة، وسيعود أفضل مما كان عليه".

عبدالحليم علي يعلق على فوز الزمالك بمواجهة جينيراسون

علق عبدالحليم علي مهاجم فريق الزمالك السابق على صعود الأبيض لدور المجموعات بكأس دوري أبطال أفريقيا، عقب عبور فريق جينيراسون فوت السنغالي.

وصرح هداف الزمالك التاريخي، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن المباراة كانت صعبة للغاية على الجميع، اللاعبين والجماهير، وكان من الطبيعي الظهور بهذا الشكل في ظل الضغط المصدر للاعبين خلال الفترة الماضية من تلك المباراة، مضيفاً: "الحمد لله فوز مهم للجميع التأهل لدور المجموعات الفترة الجاية مهمة جدا للزمالك".

وواصل عبد الحليم أنه يجب على الجميع مراجعة الحسابات والعودة من جديد والتخفيف من الضغط العصبي بعدما تأهل الزمالك لدور المجموعات بالفعل، مشيرا إلى أن الضغط العصبي كان وراء سوء أداء الزمالك.

وتابع علي : "الماتش كان صعب على الجماهير والكل قاعد على أعصابه وراء الشاشات، فما بالك باللاعبين داخل أرضية الملعب".