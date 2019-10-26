رياضة | نتائج مباريات اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019.. حفلة تهديفية إنجليزية بين ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019.. حفلة تهديفية إنجليزية بين ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتائج مباريات اليوم، حيث أقيمت العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 25 / 10 / 2019، وشهدت حفلة تهديفية في مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، نتيجة ساحقة لنادي العين في الدوري الإماراتي، لذلك نعرض لكم نتائج مباريات اليوم في السطور التالية.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في الإنجليزي "الجولة العاشرة"

ساوثهامبتون x ليستر سيتي، شهدت المباراة فوز ثعالب ليستر بنتيجة 9 / 0، في نتيجة قاسية على أصحاب الأرض أنقض من خلالها ليستر المركز الثاني مؤقتًا بالدوري.

ملخص مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة العاشرة"

فياريال x ديبورتيفو ألافيس، حقق فياريال فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-1 على ضيفه ألافيس.

ملخص مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة التاسعة"

ماينز x كولن، ضرب ماينز ضيفه كولن بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في افتتاح الجولة التاسعة من البوندزليجا.

ملخص مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة التاسعة"

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هيلاس فيرونا x ساسولو، قهر ساسولو مضيفه فيرونا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في افتتاح الجولة التاسعة من الكالتشيو.

ملخص مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ11"

نانت x موناكو، خطف موناكو فوزًا صعبًا من مضيفه نانت بهدف نظيف سجله وسام بن يدر في الدقيقة 22 من زمن المباراة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في افتتاح الجولة الـ11 من بطولة الدوري.

أهم مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الثامنة"

الفيحاء x الفتح، أنتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح الفيحاء على أرضهم ووسط جماهيرهم.

ضمك x الرائد، خطف الرائد فوزًا صعبًا من ضمك الصاعد حديثًا بهدف نظيف سجله المغربي محمد فوزير في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الخامسة"

الفجيرة x العين، سحق العين مضيفه الفجيرة بنتيجة 7-1 في أكبر انتصارات الجولة حتى الآن.

بني ياس x خورفكان، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الفريقين التي جمعت بينهما مساء اليوم.

النصر الإماراتي x شباب أهلي دبي، حقق النصر فوزًا صعبًا على ضيفه شباب الأهلي بهدف نظيف سجله الفارو نيجيريدو في الدقيقة 60 من زمن المباراة.