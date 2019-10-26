رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري الانجليزي حقق فريق ليستر سيتي، فوز كبير علي مضيفه ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء أقيم في إفتتاح مباريات الجولة علي ملعب سانت ماري.

ليستر سيتي تفوز بنتيجة كبيرة علي ساوثهامبتون

وحقق ليستر سيتي الفوز علي ساوثهامبتون بنتيجة 9-0 في لقاء كان مميز من قبل الثعالب، وسجل لاعب ليستر أيوزي بيريز ثلاث أهداف (هاتريك) وسجل جيمي فاردي المهاجم الإنجليزي ثلاث أهداف أيضاً (هاتريك) وسجل يوري تليمانس هدف وشيلويل هدف وجيمس ماديسون هدف خلال اللقاء.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون

ليفربول 25 نقطة

ليستر سيتي 20 نقطة

مانشستر سيتي 19 نقطة

تشيلسي 17 نقطة

أرسنال 15 نقطة

كريستال بالاس 14 نقطة

توتنهام هوتسيبير 12 نقطة

بيرنلي 12 نقطة

شيفيليد يونايتد 12 نقطة

بورنموث 12 نقطة

ويست هام 12 نقطة

استون فيلا 11 نقطة

وولفرهامبتون 11 نقطة

Advertisements

مانشستر يونايتد 10 نقاط

إيفرتون 10 نقاط

برايتون 9 نقاط

نيوكاسل يونايتد 8 نقاط

ساوثهامبتون 8 نقاط

نورويتش سيتى 7 نقاط

واتفورد 4 نقاط

5 مباريات يوم السبت بالدوري الإنجليزي

مانشسر سيتي يستضيف أستون فيلا

برايتون يستضيف إيفرتون

واتفورد يستضيف بورنموث

ويست هام يستضيف شيفيلد يونايتد

بيرنلي يستضيف تشيلسي

بينما يقام يوم الأحد 4 مباريات وهم

نيوكاسل يونايتد يستضيف وولفرهامبتون

أرسنال يستضيف كريستال بالاس

ليفربول يستضيف توتنهام هوتسيبير

نورويتش سيتى يستضيف مانشستر يونايتد