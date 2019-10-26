رياضة | شاهد أهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي 9 / 0 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد أهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي 9 / 0 في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 9 / 0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "سانت ميريز"، ضمن افتتاح منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لذلك نعرض لكم أهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في السطور التالية.

أهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في الشوط الأول

افتتح بن تشيلويل أهداف المباراة مبكرًا لنادي ليستر سيتي، في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، وأضاف زميله يوري تيليمانس الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وعزز أيوزي بيريز من تقدم فريقه بالهدف الثالث بعد مرور دقيقتين فقط.

وواصل ليستر تقدمه في المباراة بإضافة الهدف الرابع عن طريق نجمه أيوزي بيريز في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر المباراة، قبل أن ينهي مهاجم الفريق جيمي فاردي خماسية ثعالب ليستر في الشوط الأول بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط.

أهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في الشوط الثاني

ولم يكتفي ثعالب ليستر بخماسية الشوط الأول بل واصلوا الانقضاض على فريستهم في الشوط الثاني، ليضيف أيوزي بيريز الهدف السادس لفريقه والثالث له في اللقاء بالدقيقة 57 من زمن المباراة، ولم تمر سوى دقيقة واحدة على هدف فاردي الثامن لفريقه والثاني له في اللقاء، ليضيف جيمس ماديسون الهدف الثامن للضيوف في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

واختتم جيمي فاردي المباراة بالهدف التاسع لثعالب ليستر والثالث له في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة 9 / 0 لصالح ليستر في مباراة شهدت تألق الثنائي فاردي وأيوزي بيريز بإحراز "هاتريك" لكلاً منهما.

Advertisements

ترتيب ليستر سيتي بعد نهاية المباراة

وبتلك النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة، لينتزع المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" مؤقتًا من مانشستر سيتي الذي اصبح في المركز الثالث.

وبدأ ليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

في خط الدفاع: بيريرا – ايفانس – سويونكو – تشيلويل.

في خط الوسط: بارنز – تيليمانس – نديدي – ماديسون – بيريز.

في خط الهجوم: فاردي.