رياضة | أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي متابعات الفوز الكبير على فريق سلافيا براج بنتيجة هدفين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 25 - 10 - 2019:-

- ميسي يحلق وحيدًا.. تعرف على قائمة هدافي برشلونة التاريخية

حلق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني وحيدًا كالعادة في قائمة هدافي الفريق الكتالوني على مر التاريخ.

ميسي وسواريز يستمران في تحطيم الأرقام

وكالعادة استمر ميسي والأوروجواني لويس سواريز نجمي برشلونة في تحطيم الأرقام القياسية حيث لم يتواجد أي لاعب من جيل برشلونة الحالي سوى هذا الثنائي في قائمة هدافي الفريق تاريخيا.

قائمة هدافي برشلونة التاريخية

وجاء ترتيب هدافي نادي برشلونة تاريخا كالآتي:

1- ليونيل ميسي: 606 هدف

2- سيزار: 232 هدف

3- لاسلو كوبالا: 194 هدف

4- لويس سواريز: 184 هدف

5- جوسيبي سمايلتر: 184 هدف

6- جوسيب اسكولا: 167 هدف

7- باولينيو الكانتارا: 143 هدف

8- صامويل إيتو: 130 هدف

9- ريفالدو البرازيلي: 130هدف

10- ماريانو مارتن: 128 هدف

- شتيغن يطلق تصريحات نارية في كل الاتجاهات

أكد الحارس الألماني أندري مارك تير شتيغن، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن خروج ناديه من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مخز أمام كل من روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي في عامين متتاليين، لا يرجع إلى وجود قصور فني ولكن إلى عوامل نفسية، لم يفصح عنها.

وقال تيرشتيغن في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة: "هذا لا يمكن إرجاعه إلى أخطاء تقنية أو أمور تتعلق باللعب، يجب أن نغوص بشكل أعمق إلى المسائل النفسية، ولهذا لا يمكنني أن أقول أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، لقد تجمدنا جميعاً لأننا لم نملك تفسيرات".

وتحدث تير شتيغن أيضاً عن أسلوب لعب برشلونة، حيث أردف قائلاً: "أريد أن أكون شيئاً نافعاً لبرشلونة وأسلوب لعبه، الألقاب مهمة للغاية كما هي مهمة أيضاً الأرقام القياسية بالنسبة لأي شخص داخل أي فريق".

وعلى جانب آخر، أكد تيرشتيغن أن علاقته بمواطنه وزميله في المنتخب الألماني، مانويل نوير تحكمها الاحترافية والمنافسة، واختتم قائلاً: "نحن محترفون ونتنافس على هدف معين، ولكن يمكننا أن نتحدث عن كل شيء، بدون أن نلقي بالاً لهذه الطموحات".

- كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

رفض كانتي الجديد فكرة الانضمام إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ورحب بالانتقال إلى غريمه التاريخي ريال مدريد .

وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن إدواردو كامافينجا نجم رين الملقب بـ كانتي الجديد رفض فكرة اللعب بجانب ليونيل ميسي، ورحب بالانتقال إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو من أجل اللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي .

وتابعت، أن إدواردو كافينجا الملقب بكانتي الجديد، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وأبرزها : باريس سان جيرمان، ليفربول ، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونة .

وأضافت الشبكة المذكورة أعلاه، أن كانتي الجديد ذو الـ16 عامًا، لايمكن تعويضه بفضل قدرته الجسدية وقدرته على بذل مجهود بدني كبير وتوزيع الكرة بشكل جيدة للغاية .

- صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

يستعد نادي برشلونة لأتمام صفقة من العيار الصقيل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن برشلونة يخطط لضم ماتيو أليماني المدير الرياضي لفريق فالنسيا إلى هيكله الرياضي خلال الفترة المقبلة .

وتابعت الشبكة الإسبانية، أن ماتيو أليماني كان أحد الضحايا في فالنسيا لولاية بيتر ليم رئيس النادي، فمنذ تعيينه مديرًا رياضيًا في مارس 2017 ، تسببت الاختلافات مع مجلس الإدارة ومالك النادي في إقالته قبل أسابيع قليلة ، إلى جانب المدرب مارسيلينو غارسيا تورال.

وأشارت دون بالون، أن أبرز إنجازات أليماني في فالنسيا، التعاقد مع كلًا من : جونزالو جيديش، كوندوجبيا، فرانسيس كوكلين، ويعتبر الثلاثي أحد أعمدة الفريق خلال الفترة الأخيرة.

- تقارير.. برشلونة يستعد لحسم أكبر صفقات

يراقب برشلونة الإسباني عن كثب صفقته التي من المتوقع أن يضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعم خط الهجوم الكتالوني.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة، أن برشلونة يكثف من جهوده هذه الأيام من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإيطالي أو مع منتخب بلاده.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة يتطلع للفوز بخدمات مارتنيز لكي يحل اللاعب الأرجنتيني (22 عاماً) بديلاً للنجم الأوروغوياني لويس سواريز، المهاجم الحالي للنادي الكاتالوني، الذي من المتوقع أن يكون الموسم القادم هو الأخير له.

ولذلك يسعى برشلونة للتعاقد من مهاجم من العيار الثقيل، ويبدو مارتنيز هو الأقرب في هذا الصدد، كونه يتمتع بمميزات فنية كبيرة، أبرزها القوة البدنية والقدرة على خلق مساحات في الملعب والضغط على مدافعي الفريق المنافس.

- ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة

تنتظر جماهير كرة القدم اليوم الجمعة 25 أكتوبر إنطلاق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

Advertisements

مباريات اليوم بالدوري الإسباني

وستلعب اليوم مباراة واحده ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطل بطولة الدوري الإسباني الممتاز بين نادي فياريال ونادي ليجانيس.

بينما ستلعب غدا السبت 26 أكتوبر ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز فيما ستلعب باقي مباريات الجولة يوم الأحد 27 أكتوبر.

ولن تشهد هذه الجولة تواجد نادي ريال مدريد أو نادي برشلونة نظرا لتأجيل موعد مباراة الكلاسيكو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة كالآتي:

1- برشلونة: 19 نقطة.

2- ريال مدريد: 18 نقطة.

3- غرناطه: 17 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 16 نقطة.

5- ريال سوسييداد: 13 نقطة.

6- خيتافي: 13 نقطة

7- فالنسيا: 13 نقطة.

8- إشبيلية: 13 نقطة.

9- أتلتيك بلباو: 12 نقطة.

10- فياريال: 11 نقطة.

11- ليفانتي: 11 نقطة

12- أوساسونا: 11 نقطة.

13- بلد الوليد: 10 نقاط.

14- مايوركا: 10 نقاط.

15- إيبار: 9 نقاط.

16- سيلتا فيجو: 9 نقاط.

17- ريال بيتيس: 9 نقاط.

18- ألافيس: 8 نقاط.

19- إسبانيول: 5 نقاط.

20- ليجانيس: نقطتين.

- مشكلة كبيرة لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

غادر برشلونة ملعب سينابو في سلافيا براغ بطعم حلو ومر ، بعد أن فاز في المباراة التي احتل المركز الأول في المجموعة السادسة ، لكنه أنهى اللعبة بنظرة قاتمة على وجوه اللاعبين ، ثم شرعوا في تجاهل الصحفيين في المنطقة المختلطة.

تم التغلب على فريق إرنستو فالفيردي من قبل سلافيا في بعض الأحيان في اشتباك يوم الأربعاء ، غير قادر على إنهاء المباراة كمسابقة والتي أدت إلى اضطر مارك أندريه تير ستيجن مرة أخرى في أفضل حالاته.

ووفقاً لصحيفة "الماركا" الإسبانية أن تمثل البيانات المشاكل التي تواجه برشلونة في أوروبا لأن ما حدث في جمهورية التشيك هو استمرار لما كان واضحًا ضد بوروسيا دورتموند وإنتر.

وتابعت: لا يعمل نظام برشلونة الدفاعي يظهر الدليل على ذلك مع كمية الطلقات التي واجهها تير ستيجن ، حيث كانت أعلى رقم في ولاية فالفيردي: 34 مقارنةً بالـ 21 التي حاول الكتالونيون استخدامها.

وأضافت :ويعتبر أن هذا ليس بسبب ضعف الأداء ؛ إنه اتجاه حققته الألعاب الثلاث في المقدمة. لعب دورتموند وسلافيا أفضل بكثير من برشلونة ، وحتى في الداخل مع إنتر ، بدا النيرازوري وكأنهما كانا على مستوى مختلف عن بلاوجرانا في الشوط الأول.

مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق