رياضة | ليستر سيتي يُهين ساوثهامتون بتسعة أهداف في ليلة زرقاء بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يُهين ساوثهامتون بتسعة أهداف في ليلة زرقاء بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليستر سيتي فوزًا كاسحًا على نظيره نادي ساوثهامتونبتسعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليستر سيتي قبل بداية اللقاء

وبدأ ليستر سيتي مواجهة ساوثامبتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: بيريرا – ايفانس – سويونكو – تشيلويل

خط الوسط: بارنز – تيليمانس – نديدي – ماديسون – بيريز

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خط الهجوم: فاردي

ملخص مباراة ليستر سيتي وساوثهامتون

وسجل أهداف ليستر سيتي التسعة كل من بن تشلويل في الدقيقة 10 ويوري تيليمانس في الدقيقة 17 وآيوزي بيريز سجل ثلاثة أهداف في الدقيقة 19 و 39 و57.

بينما سجل جيمي فاردي هدفين في الدقيقة 45 و58 و94 منهم هدف عن طريق ركلة جزاء وسجل جيمس ماديسون هدف وحيد في الدقيقة 85 وسط أداء متراجع من نادي ساوثامبتون لينتهي اللقاء بفوز ليستر سيتي بتسعة أهداف نظيفة.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد ليستر سيتي إلى 20 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد ساوثامبتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.