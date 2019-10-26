رياضة | تليفونات بنى سويف يبحث عن راع للفريق وارتياح عقب تجاوز أسمنت اسيوط بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يبحث عن راع للفريق وارتياح عقب تجاوز أسمنت اسيوط بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى استئناف تدريباته اليومية، السبت، استعدادا لمواجهة الفيوم الرياضى بالجولة الثانية من دورى القسم الثانى .

ويعكف الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى احمد شعبان على تجهيز الثنائى أحمد مصطفى " بندق " ومحمد صابر اللذان يجريان تدريبات تأهيلية ، خاصة بعد غيابهما عن مواجهة أسمنت أسيوط بالدور التمهيدي لبطولة كأس مصر والتى انتهت بفوز التليفونات بهدف نظيف عحرزه محمود عبده الظهير الأيسر اثر نجاحه فى تسديد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح التليفونات .

وفى سياق آخر أعلن مسوؤلى نادى تليفونات بنى سويف عن موافقة مجلس إدارة النادى على البحث عن مستثمر وراه للفريق يقوم برعاية النادى بداية من الموسم القادم .

وتاتى تلك الخطوة خاصة فى ظل عدم دعم النادى بالفترة الماضية وتقليص قيمة عقود وتعاقدات لاعبي الفريق واقتصار قائمة الفريق على الحرس القديم والصاعدين من قطاع الناشئين .

وومن المقرر أقامة مباراة تليفونات بنى سويف وضيفه الفيوم الرياضى الأربعاء القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالاسبوع الثانى بدورى القسم الثانى بعد قرار لجنة المسابقات بتاجيلها لمدة 24 ساعة .

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وكان تليفونات بنى سويف قد تعادل بمباراته الاولى أمام مضيفه ديروط الرياضى بنتيجة 2/2 بالمباراة التى أقيمت بملعب ديروط بالاسبوع الاول من دورى القسم الثانى .

وتضم القائمة النهائية لفريق تليفونات بني سويف ضمت 29 لاعبًا وهم : أحمد إبراهيم تريكة وأحمد سيد النحاس أحمد عاطف وأحمد رضا وأحمد فتحي و أحمد محمود معوض وأحمد يوسف وبلال أحمد عبد الراضي وعبدالله أحمد ومؤمن محمد ومانجا فودي ومحمد أحمد صابر ومحمد رجب ومحمد عبد الرزاق ومحمد علي أبو العلا ومحمود عبده ومحمود مبارك ومروان رمضان ومصطفى حسن ومصطفى عبد الرحيم ونانا يوكامي ووائل مصطفى ومصطفى أحمد وعبدالله أحمد وأحمد مصطفى وصلاح فتحي السيد ومحمد عاطف عبد الهادي وإسلام علي محمود وعبد الرحمن شعبان .

وخلال فترة الانتقالات الصيفية أبرم مسوؤلى تليفونات بني سويف ضم عبدالله ميسي، صانع ألعاب بني عبيد، وأحمد مصطفى الظهير الأيسر لبني سويف ومصطفى كارلوس الظهير الأيمن لنادي الجزيرة المطروحي وصلاح فتحي جناح المقاولون العرب مواليد 97، ومحمد عاطف عبد الهادي( محترف سابق بقطر ) وإسلام علي محمود، مواليد 97 إعارة من وادي دجلة وعبد الرحمن شعبان، مواليد 97.

ويتكون الجهاز الفنى لتليفونات بنى سويف من احمد شعبان مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد وحمدى فاروق مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وأيمن محفوظ مدير إدارى ومحمد محب أخصائى علاج طبيعى وإصابات ملاعب وأحمد سعد المشرف على الكرة.

وأنهى تليفونات بني سويف الموسم الماضي بالمركز الرابع بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني .