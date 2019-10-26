رياضة | المشرف على الكرة ببنى سويف: مواجهة سوهاج بالقسم الثاني ستكون شرسة وواثقين من تكرار الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرف على الكرة ببنى سويف: مواجهة سوهاج بالقسم الثاني ستكون شرسة وواثقين من تكرار الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بقيادة مديره الفنى حسن موسي مواصلة الاستعدادات المكثفة لمواجهة سوهاج الرياضى بالجولة الثانية من دورى القسم الثانى والمقرر إقامتها الإثنين بملعب استاد سوهاج الرياضى .

وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق الفوز على سوهاج الرياضى بالمباراة التى أقيمت بملعب سوهاج الرياضى بنتيجة 3/2 بالمباراة التى أقيمت فى إطار الدور التمهيدي لكأس مصر .

وكان بنى سويف قد تقدم عن طريق لاعبه محمود مكى بالشوط الاول فيما تعادل سوهاج بالشوط الثانى لتمتهى المباراة بفوز بنى سويف بركلات الترجيح .

وقال المهندس ، محمد الواضح ، المشرف على الكرة ببنى سويف : مباراه بنى سويف وسوهاج بكأس مصر صفح تم غلقها

والأهم حاليا تحقيق نتيجه ايجابيه فى المباراة القادمة فى القسم الثاني .

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وتابع قائلا : المباراة القادمة أمام سوهاج ستكون اصعب خاصة سوهاج فريق كبير ونتيجه مباراه الكأس ستجعل الفريق السوهاجى اكثر شراسه لتعويض اخفاق الكأس بجانب أن كلا المدربين واللاعبين بالفريقان درسا جميع النقاط وبالتالى المباراة القادمة أصعب ونحن مطالبين بتحقيق نتيجه ايجابيه للمحافظه على الصدارة و مع ذلك واثق فى قدرات الفريق فى تخطى مباراة سوهاج و الخروج بنتيجة جيده.

وأختتم قائلا : الجهاز أطمئن على سلامه وشفاء محروس محمود مدافع الفريق والذى تم استبداله خلال المباراة وهو حاليا جاهز للمباراة القادمة ولا توجد أى غيابات.

وقرر حسن موسي المدير الفنى للفريق إقامة تدريبات يومى السبت والأحد على ملعب استاد سوهاج الرياضى وذلك استعداد للمباراة التى ستقام الاثنين القادم فيما يعود الفريق لمحافظة بنى سويف عقب أداء المباراة مباشرة .

وكان الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى قد نجح فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على ضيفه شبان قنا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالجولة الأولى من دورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى .

واحرز لبنى سويف كلا من محمود بكرى " هدفين " وحسام البدرى وحسام عيسى .

ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد ٣ نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .