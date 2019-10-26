رياضة | الأهلي يفاجئ نجمه بقرار ناري

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استقر مسؤولو النادي الأهلي على تجديد عقد جوكر القلعة الحمراء في الفترة القادمة بعد المستوى الفني القوي الذي ظهر به مع الفريق الأحمر في الموسمين الماضيين.

الأهلي يفاجئ أحمد فتحي بهذا القرار

وجدد النادي الأهلي عقد أحمد فتحي في مارس 2018 لمدة موسمين فقط ، ليستمر في صفوف الشياطين الحمر حتى صيف عام 2020.

واتفق النادي الأهلي مع أحمد فتحي على تجديد عقده في الفترة القادمة لمدة موسمين قادمين أيضاً على أن يكون الموسم الأخير بموافقة الطرفين مع ترضيته مالياً في العقد بعد شكوى اللاعب من ضعف المقابل المادي في العقد الحالي.

واشتكى أحمد فتحي جوكر القلعة الحمراء من الحصول على 3 ملايين جنيه فقط في الموسم الواحد مع الأهلي والتراجع عن زيادة عقده بسبب ما حصل عليه من ترضيات مالية من تركي آل الشيخ رئيس النادي الأهلي الشرفي السابق في الفترة الماضية.

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ومن المقرر أن يحصل أحمد فتحي على 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع ترضيته بحملات إعلانية لزيادة قيمة العقد إلى 12 مليون جنيه.

رد سيد عبد الحفيظ على تجديد عقود رباعي الأهلي

وكان رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رد على التجديد لرباعي الفريق أحمد فتحي، شريف إكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور في الفترة القادمة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": تاريخ الرباعي يجعلهم محل تقدير من الجميع، عاشور فاز بكافة البطولات مع الأهلي منذ 2002 وله دور كبير في النادي.

واضاف: "وليد سليمان قام بدور رائع معنا في الفترة الماضية، ولعب فترة طويلة وهو مصاب في الركبة ورفض إجراء الجراحة لحين الانتهاء من بطولة أفريقيا، ولكن التجديد في الأهلي يتم وفقاً لأمرين الأول حسب رؤية الجهاز الفني والثاني يعود للإدارة، ولم يتم الحديث عن أي من الأمرين حتى الآن.

وتابع عبد الحفيظ: أحمد حمدي لم يرحل للجونة لقطع الطريق عن الزمالك، كانت هناك عروض خارجية للاعب ولكن الأمور لم تحسم بشكل رسمي ولكن عرض الجونة كان رسمي ووافقنا عليه.