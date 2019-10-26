الامارات | «أبيض اليد» يتقلّد الفضة في «خليجي المرأة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض اليد» يتقلّد الفضة في «خليجي المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات مشاركته في الـدورة السادسة لرياضة المـرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج المقامة حالياً في الكويت، في المركز الثاني بتسع نقاط ليحتفظ بالميدالية الفضّية التي كان حصل عليها في الدورة السابقة.

وترك «أبيض اليد» انطباعاً جيداً في البطولة، وغادر مرفوع الرأس بأدائه المشرّف والروح القتالية التي أظهرتها اللاعبات في كل المباريات.

من جهة أخرى، وصلت بعثة منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم، أول من أمس، إلى الكويت للمشاركة في الدورة من خلال خمس مسابقات هي: دفع الجلة، رمي الرمح، رمي الصولجان، العدو، ورمي القرص، إذ تستمر المنافسات على مدار ثلاثة أيام من 27 وحتى 29 الجاري.

وخضعت اللاعبتان خديجة باروت السويدي وريم عبدالله البريكي، أمس للتصنيف الطبي، لتحديد الفئة التي ستندرجان ضمن منافساتها بالدورة، والذي يتم عادةً للاعبات اللاتي يشاركن للمرة الأولى في البطولة، لضمان التكافؤ بين جميع اللاعبات.

بدورها، عادت بعثة البولينغ أمس، إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي، بعدما حققت ميداليتين، جاءت الأولى في الزوجي عن طريق هند الحمادي وسارة الملا، والثانية في مسابقة الفرق عن طريق هند الحمادي، سارة الملا، خلود الظاهري، ورحمة مبارك.

وفي كرة الطائرة، يلتقي اليوم المنتخب نظيره الكويتي، وهو ناقص العدد، نتيجة تعرض عدد كبير من اللاعبات بمراكز مهمّة للإصابة، ما سيعيق حصولهن على اللقب الذي سجل بأسمائهن لسنوات كونهن متصدرات الطائرة الخليجية.

ويعول المنتخب الوطني كثيراً على نتائج مباراة عمان والبحرين، التي ستخدم أبيض الطائرة أمام سيدات الكويت لإنعاش حظوظه للحفاظ على اللقب.

ونجحت لاعبات المنتخب في تقديم عرض رائع في المباراة الأخيرة أمام عمان التي حسمنها بثلاثية نظيفة وأكدنّ جدارتهنّ بالدفاع عن المركز الأول.

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الشدادي: سعداء بإنجاز اليد

أعربت عضو اتحاد كرة اليد، أمين سر مساعد، رئيس اللجنة النسائية أنيسة الشدادي، عن سعادتها بتحقيق الميدالية الفضية في مسابقة كرة اليد التي أقيمت ضمن منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تُقام حالياً في الكويت، مشيدة بأداء اللاعبات القوي ومحافظتهن على الوصافة التي حققناها في الدورة الخامسة.

وأهدت الشدادي الميدالية الفضية إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعمها الكريم لفتيات الإمارات، الذي كان له عظيم الأثر في وصول المرأة الإماراتية لهذا المستوى الفني العالي في جميع الرياضات.

وثمنت عضو اتحاد كرة اليد، جهود رئيس بعثة الإمارات المشاركة بالدورة السادسة نورة السويدي، لمتابعتها الحثيثة لكل ما يخص جميع أعضاء البعثة في الـ10 رياضات المشاركة بها الإمارات، وتحفيزها الكبير للاعبات الذي أسهم في الظهور بهذه الصورة المشرفة، فضلاً عن حرص مديرة الوفد منى الشامسي، على توفير كل سبل الراحة والدعم لخدمة وتلبية احتياجات لاعباتنا وحثهن على ترجمة طموحات القيادة الرشيدة على أرض الواقع.

شمسة بنت حشر: منتخب الطائرة يعاني نقص عدد اللاعبات

كشفت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة الإماراتي، رئيسة لجنة المنتخبات، عن صعوبة حصد لقب الخليج ليس لأسباب فنّية بل لنقص عدد اللاعبات بعد تعرضهـنّ للإصابات، مؤكّدة أن منتخب السيّدات بدأ منذ أسابيع عدة، برنامج إعداده للمشاركة في منافسات أولمبياد «خليجية المرأة»، لكن الظروف لم تخدمه وعرضته لخسارة عدد من اللاعبات قبل المباريات النهائية، مشيرة إلى أن المعسكر الإعدادي النهائي للبطولة لم يكن كافياً لهنّ.

من جهته، قال مدرب منتخب الطائرة عصام عبدالمعطي، عن المنافسة في البطولة الخليجية إن «المنتخب الأفضل خليجياً في كرة الطائرة مقارنة بجميع المنتخبات الخليجية المشاركة بالبطولة».

بدورها، توعدت لاعبة المنتخب الإماراتي للطائرة فاطمة خالد، بتحدي الصعاب وعدم اتخاذ نقص العدد نتيجة الإصابات عذراً قبل مواجهة سيدات الكويت اليوم، معربة عن سعادتها بتمثيل منتخبنا لأول مرّة.