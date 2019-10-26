الامارات | دبا الحصن يتأهل لمواجهة العين في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتأهل لمواجهة العين في الكأس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق دبا الحصن لدور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، على الرغم من تعادله مع الذيد 2-2، أمس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة، ليصبح رصيده 11 نقطة، مقابل 10 نقاط لمصفوت، الذي تمكن من الفوز على العروبة 4-1.
وسيتواجه دبا الحصن مع العين في الدور المقبل للبطولة، وهي المرة الثانية على التوالي التي يتمكن من التأهل، ممثلاً عن الهواة لدور الـ16.
افتتح الذيد الأهداف في الدقيقة (28)، قبل أن يسجل دبا الحصن هدفين عن طريق الزيمبابوي تافادزوا (29)، وعبدالله موسى (68)، بعدها عاد الذيد وسجل هدف التعادل عن طريق خليفة القايدي (73)، ليصبح رصيد الذيد ثماني نقاط بالمركز الثالث.
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