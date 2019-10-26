الامارات | بني ياس وخورفكان.. توقّع شايفر في مكانه

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس وخورفكان.. توقّع شايفر في مكانه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء بني ياس وضيفه خورفكان، أمس، في الشامخة ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وهي المواجهة التي تحولت فيها مخاوف مدرب بني ياس، الألماني وينفريد شايفر قبل المباراة إلى حقيقة خلال المجريات بعد تسجيل مهاجم الضيوف البرازيلي، بيسمارك دي أراوخو هدفاً في «السماوي»، وتدخل تقنية «الفار» في إلغاء هدف لمصلحة فريقه.

وكان شايفر قد أظهر في المؤتمر الصحافي قبل المباراة تخوفه من الأضرار التي يمكن أن تلحق بفريقه من تقنية الفيديو «الفار»، مؤكداً أن فريقه لا يحصل على حقه من التقنية، كما سبق وأن حذّر لاعبيه أيضاً من مغبة ترك لاعب خورفكان، البرازيلي بيسمارك دي أراوخو دون رقابة، خصوصاً أنه يمثل مصدر الخطورة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «أتفهم أن الموسم في بدايته، وهناك ضغط من اتحاد الكرة على الحكام من اجل تقديم مستويات جيدة، ولكن هذا لا يعني ألا تحصل كل الفرق على حقها، وأقول لمسؤولي تقنية (الفار) لا يوجد فرق بين بني ياس وبقية الفرق، وإن كانوا يعتقدون بأن بني ياس نادٍ صغير فهم مخطئون»، وأضاف: «خورفكان يملك هجوماً قوياً بقيادة بيسمارك، وعلينا أن نكون حذرين».

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وبالعودة للمباراة، فقد جاء الشوط الأول سريعاً من قبل الجانبين، ورمى «السماوي» بثقله في الجانب الهجومي منذ البداية من أجل خطف هدف مبكر لإراحة أعصاب لاعبيه، خصوصاً أن لاعبي خورفكان كانوا متمركزين في الدفاع، لكن في ظل تراجع خورفكان للخلف كانت الطريق صعبة لهم لتشكيل تهديد واضح على المرمى.

واختلف الوضع في الشوط الثاني الذي شهد عدداً من الأهداف، وكانت البداية بتسجيل مدافع فريق خورفكان، البرازيلي روبسون جانوارو هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، بعد فشله في إبعاد التسديدة القوية من اللاعب الإسباني بيدرو كوندي، لكن الرد لم يتأخر كثيراً إذ جاء بعد أربع دقائق فقط وتحديداً في الدقيقة 55 من البرازيلي بيسمارك دي أراوخو من كرة رأسية.

وألغى حكم المباراة أحمد عيسى هدفاً لفريق بني ياس في الدقيقة 65 بداعي التسلل عقب عودته لتقنية «الفار»، لوجود المهاجم الإسباني في منطقة التسلل، وهو ما دفع المدرب شايفر للاحتجاج بصورة صارخة، لتستمر بعدها المباراة سجالاً بين الفريقين حتى نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 الذي رفع رصيد «السماوي» إلى النقطة السادسة، فيما أضاف خورفكان الثانية.