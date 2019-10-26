الامارات | 77 لاعباً ولاعبة في انطلاق موسم الغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن 77 لاعباً ولاعبة في انطلاق موسم الغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشّن 77 لاعباً ولاعبة، اليوم، موسم منافسات الغولف المحلي، من خلال الجولة الأولى لبطولة «الميدالية الوطنية الشهرية»، المقامة على ملاعب ياس لينكس في أبوظبي، والمخصصة لمواطني الدولة وفئات أبناء المواطنات وحملة الجوازات والمقيمين ومواليد الدولة.

وتحتفل البطولة بانطلاق نسختها الرابعة على التوالي، برعاية بنك المشرق، على أن تتضمن البطولة الممتدة حتى مايو المقبل، ست جولات، يتحدد في ختامها أبطال الموسم.

وقال نائب رئيس اتحاد الغولف عادل الزرعوني، في تصريحات صحافية: «يتطلع اتحاد اللعبة لاستثمار الرعاية والشراكة مع «بنك المشرق» في السير قدماً في استراتيجية الاتحاد على صعيد زيادة انتشار اللعبة، ومواصلة اكتشاف المواهب الناشئة، لما توفره البطولة من فرص للمواهب للاستفادة من عامل الاحتكاك مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني».