الامارات | الزعابي: نتطلع إلى 10 ميداليات في مونديال الفجيرة لبناء الأجسام

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني للمنتخب الوطني لبناء الأجسام زويد الزعابي، إن نجوم المنتخب تنتظرهم منافسات قوية وصعبة في بطولة العالم التي تقام في الفجيرة الشهر المقبل، من 5 - 10 منه. وشدد على أنهم «يتطلعون لتحقيق 10 ميداليات في البطولة المقبلة».
وأضاف الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: المنافسة ستكون قوية، بوجود لاعبي الصين والهند وإسبانيا ومصر والفلبين وغيرها من الدول البارزة في بناء الأجسام. وتابع: مشاركة لاعبي الإمارات مهمة جداً، لأنها أول بطولة عالم تقام في الإمارات والشرق الأوسط. وأضاف: نتطلع لأن تكون مشرفة واستثنائية، ونسعى لإحراز 10 ميداليات أو أكثر.
يذكر أن الإمارات تشارك في بطولة العالم، بـ40 لاعباً في بناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك.
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