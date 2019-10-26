الامارات | وفد بني ياس يلتقي وزير الرياضة المصري في القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد بني ياس يلتقي وزير الرياضة المصري في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث وفد من نادي بني ياس الرياضي الثقافي، برئاسة المدير العام للنادي محمد سهيل الكثيري في اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، عدداً من المشروعات الاستثمارية الهادفة في مجالي الشباب والرياضة.

ويوجد وفد نادي بني ياس في العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في كونغرس الاتحاد الدولي «فيفا» لمحامي كرة القدم. وقال بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية أن الوزارة، لديها خطة طموحة لتوسيع القاعدة العامة للاستثمار الرياضي.

وأكد الوزير في تصريحات صحافية، أن الإمارات تضرب دائماً أروع الأمثلة في دعم مصر في مختلف القطاعات، موجهاً الشكر لحكومة وشعب الإمارات، ولكل المسؤولين بنادي بني ياس. في المقابل، أثنى مدير عام نادي بني ياس، محمد الكثيري على حفاوة الاستقبال. وأوضح أن مصر دائماً حاضرة بفضل قيادتها السياسية في مختلف المحافل العالمية التي تعكس دور مصر الكبير في المنطقة. وأكد في تصريح صحافي أن مصر والإمارات دائماً شعب واحد ووطن واحد، وقال إن بني ياس يتطلع إلى تعاون كبير ومشترك مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، واصفاً التعاون بالمثمر والبناء، بالإضافة إلى فائدته الاستثمارية الكبيرة للجانبين على الصعيدين الشبابي والرياضي.