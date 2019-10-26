الامارات | الجزيرة يكسب «الزعيم» في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يكسب «الزعيم» في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق العين أمام نظيره الجزيرة 2-3، في المباراة التي استضافتها الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد مساء أول من أمس، في أولى مباريات بطولة العين الدولية للكرة الطائرة التي تستمر منافساتها حتى الثاني من نوفمبر المقبل.

وشهدت المباراة الثانية خسارة فريق الوحدة أمام منافسه فريق انيرجيا غوميل البلاروسي بثلاثة أشواط دون رد، في لقاء أظهر فيه الفريق البلاروسي مستوى مميزاً، ولم يجد الكثير من الصعوبة لحسم اللقاء لمصلحته.

وسبق المباراتين حفل افتتاح مبسط في حضور رئيس مجلس ادارة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي ورئيس مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر الدرمكي.

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يُذكر أن البطولة تُقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة ثمانية فرق خمسة منها بالعاصمة أبوظبي هي: العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس والظفرة، بالإضافة إلى فريق السيب العماني، انيرجيا غوميل البلاروسي وكلوتشبورغ البولندي.