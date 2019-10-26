شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يقسو على ساوثهامبتون بتسعة أهداف ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليستر سيتي رقمًا قياسيًا كبيرًا، بعد فوزه الكاسح على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 9 / صفر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وأصبح ليستر سيتي صاحب أعلى فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز خارج ملعبه على نوتنجهام فورست 8/ 1 في فبراير من عام 1999.

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وأحرز أهداف ليستر، الإسباني أيوزي بيريز ثلاثة أهداف في الدقائق 19 و39 و57، وجيمي فاردي ثلاثة أهداف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والدقيقة 58 والدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، من ركلة جزاء.

وجاءت باقي أهداف المباراة عن طريق المدافع بينجامين شيلويل في الدقيقة العاشرة والبجليكي يوري تيليمانس في الدقيقة 17 وجيمس ماديسون في الدقيقة 85.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، في انتظار باقي نتائج مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الثامنة في المركز الثامن عشر.