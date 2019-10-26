شكرا لقرائتكم محمد عواد يكشف حجم إصابته فى مباراة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك حجم إصابته التى تعرض لها فى مواجهة فريقه وجينيراسيون فوت بطل السنغال وانتهت بتأهل الأبيض إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز بهدف دون رد. وكتب عواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" الحمدالله الأشعة ثبتت مزق بسيط في عضلة الرقبة هشارك بعد اجازة الفريق انشاءالله في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ان شاءالله". تابع حارس الزمالك :" شكراً لكل الناس الي كلمتني ... شكراً لجمهور الزمالك العظيم علي دعمكم".

عواد

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