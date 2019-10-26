شكرا لقرائتكم خالد الغندور : كهربا غير متألق وانضمامه للمنتخب مفاجأة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الإعلامى خالد الغندور على استدعاء حسام البدرى المدير للمنتخب الوطنى لمحمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة" الفراعنة.
قال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم :" انضمام كهربا للمنتخب مفاجأة خاصة أن اللاعب غير متألق ولم يشارك كثيرا فى المباريات".
أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى عن قائمة المحترفين لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات الأمم الأفريقية والتى ضمت 6 لاعبين هم أحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمود عبدالمنعم "كهربا" .
ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون وحرص الجهاز الفني للمنتخب على مشاهدة مباريات منتخب كينيا أمام الجزائر والسنغال و تنزانيا ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر ، حيث ودع منتخب كينيا البطولة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث بعد الهزيمة من الجزائر والسنغال و الفوز على تنزانيا.
ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض معسكر فى الأول من نوفمبر المقبل تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتي أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.
وجاءت قائمة المحترفين كالتالى:1- أحمد حجازي
2- محمد صلاح
3- محمد النني
4- أحمد حسن "كوكا"
5- محمود حسن "تريزيجيه"
6- محمود عبدالمنعم "كهربا"
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