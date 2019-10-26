خالد الغندور : كهربا غير متألق وانضمامه للمنتخب مفاجأة...

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون وحرص الجهاز الفني للمنتخب على مشاهدة مباريات منتخب كينيا أمام الجزائر والسنغال و تنزانيا ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر ، حيث ودع منتخب كينيا البطولة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث بعد الهزيمة من الجزائر والسنغال و الفوز على تنزانيا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض معسكر فى الأول من نوفمبر المقبل تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتي أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.