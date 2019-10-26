شكرا لقرائتكم الأهلى يسترد فائض صفقة أجايى من الصفاقسي التونسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت المفاوضات مع الجانب التونسي نجاح الأهلى في استعادة مستحقات النادي في صفقة أجايي الذي انتقل رسميًا إلي صفوف الفريق في موسم 2016 وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الأهلي بالنادي الصفافسي وجميع الأندية التونسية.
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