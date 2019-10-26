شكرا لقرائتكم الاهلى يشكل لجنة لإنهاء الاعتمادات الخاصة بإنشاء فرع التجمع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي أمين الصندوق وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ومحمد فتحي مسئول الشئون القانونية بالنادى. وجاء تشكيل مجلس الأهلى لتلك اللجنة وذلك لإنهاء كافة الترتيبات والاعتمادات الخاصة بالبدء في إنشاء فرع القلعة الحمراء الرابع بمنطقة التجمع الخامس. يأتي ذلك في إطار رغبة مجلس إدارة الأهلى في تدشين المرحلة الاولي من الفرع بعد قبول العديد من العضويات الخاصة بالفرع المشار إليه وذلك ضمن الخطة التى وضعها مجلس القلعة الحمراء بشأن إنجاز المرحلة الأولى من الفرع الرابع للنادى الأحمر.

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