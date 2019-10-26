دورتموند وشالكه يحاولان العودة للانتصارات في "ديربي الرور"

يحتضن ملعب فيلتينس أرينا "ديربي الرور" بين شالكه وبوروسيا دورتموند في لقاء يشهد تذبذبا في مستوى الفريقين مؤخراً.

ويعاني دورتموند بقيادة مدربه السويسري لوسيان فافر، هذا الموسم من عدم ثبات في المستوى، إذ هزم زملاء ماركو رويس في آخر مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان ما جعل مستقبل المدرب مهدد مع الفريق بحسب أنباء إعلامية.

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ويخوض فافر موسمه الثاني على رأس الإدارة الفنية لدورتموند، إذ بدأ الموسم بشكل جيد بعد تحقيق لقب كأس السوبر الألماني.، وخلال المواجهتين في ديربي الرور الموسم الماضي حقق دورتموند الانتصار في مرحلة الذهاب على ملعب "فيلتينس أرينا" بهدفين مقابل هدف واحد وخسر في مرحلة الإياب على ملعبه بنتيجة أربعة أهداف مقابل اثنين.

واستمرت مشاكل دورتموند في الأسابيع الأخيرة، إذ تلقى الموهبة الإنجليزية جيدون سانشو عقوبة من إدارة النادي بعد وصوله من معسكر منتخب بلاده متأخرا بعد أسبوع فيفا، ليبعد عن قائمة الفريق في مباراة الجولة الماضية امام بوروسيا مونشنغلادباخ وغرامة مالية بمئة ألف دولار.

ودخل شالكه بقيادة مدربه دافيد فاغنر، الموسم بشكل مميز بعد معاناة الموسم الماضي من شبح الهبوط، فالفريق يبحث عن العودة إلى الواجهة من جديد في البوندسليغا والمنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ويعول شالكه على الموهبة المغربية أمين حارث الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر سبتمبر متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ بعد أن سجل أربعة أهداف.