دبا الحصن يتأهل لملاقاة العين في دور الـ 16

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر وعلي البيتي

تأهل دبا الحصن إلى دور ال16 لمقابلة العين بعد تعادله مع الذيد 2-2، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الحصن، في ختام تصفيات المجموعة الأولى لتمهيدي كأس رئيس الدولة، وسجل للفريق الحصناوي البرازيلي تافادزوا وعبدالله موسى، وللذيد محمد علي وخليفة القايدي.

وحافظ الحصن على صدارته رافعاً رصيده إلى 11 نقطة، فيما ودع الذيد المسابقة برصيد 8 نقاط، أدار المباراة الحكم محمد سالم يوسف.

وعلى ملعب العروبة، حقق مصفوت فوزاً كبيراً على أصحاب الأرض 4-1، لكن لم يكن كافياً لحجز بطاقة التأهل، سجل أهداف مصفوت عبدالله جمعة هدفين، وياسين عبيد وعبدالله مهدي، وهدف العروبة جاسم محمد هدف.

وأنهى مصفوت مشواره برصيد 10 نقاط، والعروبة بنقاطه الأربع، وأدار المباراة الحكم عبدالله راشد.

وعلى ملعب دبا الفجيرة، تعادل أصحاب الأرض والتعاون 1-1، وأدار المباراة الحكم يوسف الجسمي.

وتختتم اليوم الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات، بمباراتين تعتبران تحصيل حاصل، بعدما ضمن البطائح صعوده.

ويلعب اليوم مسافي مع الحمرية في الخامسة إلا عشر دقائق، والعربي مع الإمارات في التوقيت نفسه.

في المباراة الأولى يستضيف مسافي فريق الحمرية في مباراة تمثل أهمية معنوية للمضيف، فرغم أن مسافي لم يكن مرشحاً للصعود من هذه المجموعة إلا أن خسارته لمبارياته الثلاث أمر غير مقبول بالنسبة لجمهوره، عطفاً على كونه الفريق الوحيد في المنافسة الذي لم يحقق أي نقطة، وسيكون اللقاء فرصة للمدرب المغربي إبراهيم بوفود لإيجاد بعض الحلول لتحسين الفاعلية الهجومية للفريق الذي لم يسجل سوى 3 أهداف كأضعف فريق هجومياً بالمشاركة مع فريق الإمارات.

ولن تكون مهمة مسافي سهلة؛ لأنه سيصطدم بفريق الحمرية صاحب النقاط الست، والذي أكد للجميع أن الخسارة في المباراة الأولى أمام البطائح ليست سوى كبوة مبكرة لفريق يضعه الكثير من الخبراء كفريق مرشح للمنافسة على الصعود إلى دوري الخليج العربي، فبعد الخسارة أمام البطائح نجح العنابي في تحقيق الفوز على فريق الإمارات في عقر داره بثلاثية نظيفة، ثم اكتسح بعد ذلك العربي بستة أهداف مقابل هدف، محققاً الفوز الأكبر في التصفيات، ليؤكد فريق المدرب غازي الغرايري امتلاكه لخط هجوم قوي، وليرسل رسالة لجميع المنافسين بأنه في الطريق الصحيح قبل أقل من أسبوعين من خوضه مباراته الأولى في الدوري أمام الإمارات.

أما الإمارات صاحب النقاط الثلاث والذي يحل ضيفاً على العربي في المباراة الثانية فيبحث عن تحسين الصورة المهزوزة التي ظهر بها في المباريات السابقة،ومن المتوقع أن يدفع المدرب المواطن عيد باروت بالتشكيلة التي سيخوض بها مباراة الحمرية في الجولة الأولى من الدوري،أما العربي المضيف والذي يمتلك 3 نقاط، فإنه سيكون مطالباً بترتيب أوراقه ومعالجة السلبيات، ولاسيما في خط الدفاع.