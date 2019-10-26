دعوة لترشيد مشاركة اللاعب المقيم حفاظاً على «المواطن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

دعا مشاركون في استبيان «الخليج الرياضي» الذي نبدأ في نشر نتائجه اعتباراً من الغد، الأندية إلى تقليص عدد مشاركة اللاعبين «المقيمين» في المباريات، وجاءت مطالبة هذه الشريحة التي بلغت نسبتها 42 في المئة، على خلفية زيادة عدد المحترفين الأجانب مع المسجلين في فئة المقيم لتصل إلى 6 لاعبين في المباراة الواحدة، من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المواطنين في المشاركة بالمسابقات، وتطوير مستواهم لفائدة المنتخبات الوطنية.

وتفاعل الجمهور بقوة مع الاستبيان من خلال 765 استمارة وردت من إمارات الدولة كافة ليتم بها 22 عاماً من التواصل مع الجمهور الذي وجد فيه ضالته للتعبير عن رأيه في المسابقات المحلية والعربية والدولية، علاوة على القضايا التي تهم الشارع الرياضي التي يطرحها الاستبيان.

كما شهد الاستبيان الذي مثّل أيضاً حلقة وصل بين الهواية والاحتراف مفاجآت في أجوبة السؤال الأول الخاص بترشيحات الجمهور لرئاسة اتحاد كرة القدم في الدورة المقبلة، علماً أنه تم إرجاء عرضه إلى الحلقة الأخيرة لما تضمنه من مقترحات للجمهور تثري الانتخابات، كما تضمن إلى جانب ترشيحات الفوز بالدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وغيرهما من المسابقات مفاجآت تتصل بالهبوط إلى دوري الهواة، بوجود أندية كبيرة ضمن قائمة الترشيحات، علاوة على التوقعات للمنتخب في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.