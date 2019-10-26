إسماعيل مطر يقود الوحدة لـ «ريمونتادا» استعادة الثقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

حقق الوحدة فوزاً مثيراً على عجمان 4-2 أعاد له الاعتبار ورفع رصيده إلى 6 نقاط، كما أنه قدم له دفعة معنوية كبيرة في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني مانويل خيمينيز.

كان الوحدة على موعد مع فوزه الثاني بعد الأول على الجزيرة، وهو رغم تأخره بهدفين في أول 50 دقيقة، إلا انه تماسك وسجل هدفاً رائعاً قبل نهاية الشوط الأول عبر إسماعيل مطر الذي قدم مباراة كبيرة مع الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، وخليل إبراهيم.

وظهر إسماعيل مطر صاحب ال36 عاماً شاباً، ومرر كرة هدف خليل إبراهيم، وساهم في «الريمونتادا» التي أعادت الثقة ل«العنابي».

من جهته، أهدر عجمان للمباراة الثانية توالياً الفرص التي قدمت له لتحقيق نتيجة إيجابية، فهو خسر أمام الظفرة رغم أن الأخير لعب بعشرة لاعبين لمدة 65 دقيقة، كما سقط أمام الوحدة رغم انه تقدم عليه بهدفين، وهذه الأمور تحتاج إلى مراجعة، ولا سيما من قبل بعض اللاعبين الذين لم يظهروا في مستواهم أبداً.

على خط آخر، امتدح الإسباني مانويل خيمنيز، مدرب الوحدة ما قدمه إسماعيل مطر، وقال إن هدف إسماعيل الأول ل«العنابي» والذي قلص النتيجة 1-2، كان مهم جداً لعودة «العنابي» إلى المباراة.

وقال مانويل: الفوز مهم جداً ولاسيما انه جاء بصعوبة بالغة، فقد تلقينا هدفين في أول 15 دقيقة، وسجل إسماعيل مطر هدفاً في توقيت مهم مع قرب نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني فرضنا سيطرتنا، وقاتلنا لنعود وحققنا فوزاً مستحقاً، لأنه لم يكن عدلاً أن نخسر ونحن نقدم هذا المستوى الجيد.

نقطة تحول

وتابع: كانت مباراة صعبة أمام خصم صعب جداً، نحن لعبنا بشكل جيد إجمالاً حتى قبل أن نتلقى الهدفين، وأعتقد أن نقطة التحول التي أعادتنا إلى أجواء اللقاء، كانت التركيز العالي، والسيطرة على مجريات اللقاء والتحكم في الكرة، أمام خصم يجيد الدفاع بشكل جيد.

وعن مستقبل الوحدة في المنافسة على اللقب، قال: لدينا العديد من الفرص المتبقية، فالدوري في أوله، وعلينا التركيز على المباريات المقبلة، وليس صحيحاً أن من يخسر سيخسر الدوري، وأن من يفوز في مباراة سيفوز باللقب، الأمور لا تقاس هكذا، ونحن ما زلنا في بداية الدوري.

من جهته، قال المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان: في الشوط الثاني لعبنا أسوأ شوط في دوري الخليج العربي هذا الموسم، لقد تقدمنا بهدفين، لكن بعد ذلك، ماذا حصل؟ لا أعرف، لذلك نحتاج إلى مراجعة أنفسنا.

واعتبر أن إصابة وليد اليماحي وخروجه قبل نهاية الشوط الأول هي من أسباب السقوط، لكنها ليست السبب الأساسي، بل إن الفريق ككل لم يكن في وضعه الطبيعي.