شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: أنا وشباب الأهلي نعشق الفوز والألقاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاوره:مسعد عبد الوهاب

خص الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لنادي شباب الأهلي «الخليج الرياضي» بحوار شامل لم يخل من الصراحة، تحدث فيه عن كل القضايا التي تهم جماهير «الفرسان» والشارع الرياضي بوجه عام. تطرقنا مع المدرب الهادئ الذي قاد شباب الأهلي إلى منصات التتويج، بالفوز بكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي ووصافة الدوري الموسم المنصرم، إلى شؤون «الأبيض» الإماراتي فقال رأيه بوضوح في حالته التي ظهر عليها في تصفيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، وقدّم في السياق «روشتة» فنية لخروجه من عنق الزجاجة، بعدما حل ثالثاً في مجموعته، محذراً من المجازفة بالإفراط في الاعتماد على اللاعبين الشباب، وإغفال الدوليين أصحاب الخبرة لثقلهم.

ووضع رودولفو النقاط فوق الحروف بخصوص مهاجم الفريق أحمد خليل، وتطرق إلى وضع فريقه في المنافسة، وهنا محصلة الحوار في السطور التالية:

قدت شباب الأهلي إلى تحقيق لقبين، كيف ترى وضعه في المنافسة هذا الموسم؟

- أود التأكيد في البداية أن فريقي يضم لاعبين على مستوى عال يمتازون بالذكاء الكروي والإيجابية والمسؤولية، وهذا يحفزني للعمل معهم، وأرى المنافسة اليوم أصعب من الموسم الماضي، بسبب دعم كل الفرق لصفوفها باللاعبين وبالطبع عندما يواجهنا أي فريق، فهو يريد الفوز مثلنا لذلك نعلم أن الموسم شاق جداً، ولكني كمدرب أثق في قدرات وإمكانات اللاعبين، وفلسفتي هي الفوز وشهيتي مفتوحة دائمة للانتصارات، وأحث اللاعبين دائماً على الإحساس ببريق الفوز.

أي الفرق تراها منافسة لكم على صراع لقب الدوري؟

- الحق مشروع لكل الأندية في المنافسة على البطولات المتاحة ونحن نحترم جميع الفرق ونواجهها بنفس الاهتمام، وحتى الآن أرى الجزيرة والعين والشارقة أقوى المنافسين مع الأخذ في الاعتبار أننا لم نكمل بعد ربع مشوار الدوري ومن الوارد حدوث مستجدات، فالدوري يشهد ارتفاعاً في مستوى المنافسة وأتوقع زيادة حدتها مع توالي الجولات، وحسم اللقب سيكون صعباً جداً بالنظر لتقارب مستويات فرق المقدمة من بعضها في المستوى والنقاط، لذلك يصعب التكهن أو التخمين بمن سيفوز باللقب خاصة في ظل الظروف التي تطرأ على الفرق من غيابات للإصابات وغيرها، وإجمالاً أعتقد أن حسم اللقب سيكون سيناريو مشابه للموسم الماضي، والفريق صاحب المستوى الثابت والنفس الطويل هو من سيحصده.

ما طموحك هذا الموسم؟

- طموحي كبير مع شباب الأهلي فأنا بنفس فلسفة إدارته أعشق الفوز وشهيتي مفتوحة دائماً للألقاب، وأي مدرب يواجه تحديات، وأنا أخطط دائماً لرفع سقف الإنجازات، وبعدما خسرنا لقب كأس السوبر، توجد ثلاثة ألقاب مازالت متاحة في الملعب.

ماذا عن استعداداتكم لدوري أبطال آسيا؟

- هذا الاستحقاق يمثل بالنسبة لي وللاعبين تحدياً آخر، ويضاعف من حجم التحدي أن النادي حل من قبل وصيفاً لدوري أبطال آسيا.حكاية أحمد

تدور أقاويل حول المهاجم أحمد خليل هذه الأيام تتعلق بمردوده، خاصة أنك لا تدفع به في مباراة كاملة فما سبب ذلك؟

- أنا بطبعي الشخصي إنسان هادئ الطباع ولا توجد مشاكل من أي نوع لي مع أحمد خليل أو أي لاعب في الفريق وقد تكلمت معه وأكدت له احترامي لقدراته ومستواه، ولكن مع هدوئي أكون صارماً عندما أضع التشكيلة لكل مباراة، حيث أبحث عن اللاعبين الجاهزين وليس الأسماء، وكل ما في الأمر أنني كمدرب في الوقت الحالي مهتم باللاعب محمد جمعة (بيليه) لأنه يؤدي بشكل جيد ولديه حس تهديفي عال، ولكن وبدون أدنى شك أحمد أحد أهم اللاعبين في الدوري والمنتخب ولا يوجد اختلاف على ذلك، وعليه في الوقت الحالي أن يستفيد من الدقائق التي تمنح له.

هل توجد مشكلة تخص لياقة أحمد خليل لأداء مباراة كاملة؟

- كمدرب أرى في الوقت الحالي محمد جمعة أكثر جاهزية، وشخصيتي هادئة في التعامل مع اللاعبين، ولكن وقت حسم التشكيلة أتخذ القرار لصالح الفريق، وأحمد خليل لاعب مهم وشخصية مختلفة من ناحية التكتيك، ولابد أن يستفيد من أي دقائق تتاح له، وعليه أن يستمر بدوره مع الفريق سواء في غرفة الملابس أو داخل الملعب أو خارجه، لأنه لاعب قائد.

لماذا لم يتم التعاقد مع مهاجم صريح هذا الموسم؟

- لم أفعل، ولا أحتاج إلى ذلك لأن عندي ثقة كبيرة في اللاعبين المواطنين أمثال أحمد خليل ومحمد العطاس ومحمد جمعة، وطالما يؤدون بشكل جيد لا حاجة لي لمهاجمين في الوقت الحالي، ولن تتزعزع هذه الثقة على الإطلاق، وأود في هذا الصدد تأكيد أنني أتشاور مع المسؤولين في النادي والإداريين في كل الأمور التي تخص التعاقدات ونأتي بمن يفيدنا.

ما رأيك في مردود أجانب فريقك ؟

- اخترنا الأجانب بعناية والجميع يتابع ويرى مردودهم في الملعب، وكغيرنا من الأندية استفدنا من السماح بضم اللاعب المقيم في حدود اللوائح المعتمدة، وأضافوا لنا ومازال لديهم الكثير ليقدموه للفريق، وسيتضح ذلك في المباريات القادمة

حسابات معقدة

من شؤون ناديك إلى منتخب الإمارات.. ما رأيك في مستواه؟

- تابعت مباراة إندونيسيا من الملعب وكان المستوى عالياً، ثم شاهدت الشوط الثاني من مباراة تايلاند وحصل فيها هبوط في المستوي ويمكن أن يكون السبب أن اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة غير جاهزين من ناحية اللياقة . رأيت اعتماداً غير بسيط على الشباب، المدرب لديه فكر ومنهجية أداء، ولكن المهم التنفيذ الصحيح فجمهور الإمارات لديه طموح مشروع بالتأهل إلى مونديال 2022 ولن يقتنع إلا بالنتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المدرب مارفيك حديث العهد مع المنتخب.

هل مستوى المنتخب يكفل تأهله إلى مونديال 2022؟

- المنتخب أصبح في موقف صعب ودخل في حسابات معقدة كثالث مجموعته بعد مباراة فيتنام وبالتالي مباراته مع فيتنام مصيرية ويجب أن يفوز، لأنه لو خسر، وفي المقابل كسبت تايلاند ستحدث «لخبطة»، وأنصح بالتركيز بتهيئة اللاعبين ذهنياً ونفسياً وصنع توليفة من أصحاب الخبرة والمتميزين من الشباب ربما تكون بمثابة خلطة سحرية تقود للفوز على منتخب فيتنام المتطور، ليخرج المنتخب من عنق الزجاجة.

ومن متابعتي وجدت مغامرة تكمن في الاعتماد على اللاعبين الشباب فقط، لأنه لا بد من استثمار أصحاب الخبرة الدولية فلهم وزنهم، فالمنتخب يضم عدداً من اللاعبين الكبار ذوي المستويات العالية أمثال علي مبخوت وعمر عبدالرحمن وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل وأثق في أن هذا الجيل يمكنه تحقيق حلم جماهير الإمارات بالتأهل إلى نهائيات المونديال وكأس آسيا.

لحظات السعادة

ما هي أسعد لحظة في حياتك كلاعب؟

- عندما أحرزت هدفين لفريقي بوكاجونيورز في نهائي كأس ليبرتادوريس وتوجنا باللقب، وعندما فزت مع فياريال في دور الثمانية ودور الأربعة من دوري أبطال أوروبا وأحرزت هدفاً في كل مرحلة، وبريق الفوز والتتويجات مازال في عيني.

كمدرب؟

- كل لحظات التتويج لفريق أدربه تبث في نفسي السعادة ولا يبارح ذاكرتي تتويجي مع شباب الأهلي بكأسين الموسم الماضي، لأنها أعادت النادي لمنصات التتويج.

في الختام هل لك أمنية؟

- بالتأكيد لي طموح وأمنيات وليست واحدة فقط، فقبل تولي مهمتي في تدريب شباب الأهلي كنت أعلم أنهم يحبون الفوز والمراكز الأولى، وهذا الحب يتوافق مع فلسفتي، لذلك أشعر بشهية مفتوحة لحصد المزيد من الألقاب، لإسعاد النادي وجماهيره.



تطور كرة الإمارات والتفرغ



أكد أروابارينا أن كرة الإمارات تتطور الموسم تلو الآخر مضيفاً: خلال وجودي في الإمارات لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، أرى أن المنافسة تزداد قوة والدوري يتطور للأفضل، وكنت قبل شباب الأهلي مدرباً للوصل، والذي آمل أن يخرج من الفترة الصعبة التي يعيشها بسرعة، فتربطني به علاقات طيبة.

وعن رأيه في الاحتراف الإماراتي قال: بشكل عام يوجد تحسن ملحوظ مع الأخذ في الاعتبار أن الاحتراف كنظام مازال يحتاج إلى تفرغ كامل للاعبين، فلا يمكن للاعب أن يلعب مباراتين في الأسبوع وهو مرتبط بدوامه الوظيفي، ويتعين التأقلم مع الوضع، فاللاعب إنسان له حياته الاجتماعية وهذا يحتاج منا كمدربين إلى تفهم لظروفه فلا يمكنه الأداء بجودة عالية بدون تفرغ.



تجربة فياريال

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تحدث أروابارينا عن تجربته مع فياريال الإسباني، وقال: بدأت مشواري مع الاحتراف في إسبانيا وكان عمري وقتها 23 سنة مع فريق فياريال وأمضيت 7 سنوات هناك قدمت فيها مستويات طيبة وشاركت ضد ريال مدريد وفزنا بالمباراة.

وعن ألقابه العامة كلاعب، قال: توجت مع بوكاجونيور بكأس ليبرتادوريس، ولقبين للدوري، وفي سنة انتقالي إلى فياريال وبالتحديد في عام 2000 لعبت مع فريقي ضد ريال مدريد وفزنا بالمباراة في نهائي بطولة العالم.



بوكاجونيورز



تحدث أروابارينا عن مسيرته كلاعب، وقال: بدأت ممارسة كرة القدم في عمر 11 سنة في نادي بوكاجونيورز فهو بيتي ومعقلي ومكان تكويني وتربيتي كروياً، وصعدت لفريق 21 سنة ومنه مباشرة ألحقني النادي بالفريق الأول، وكنت من اللاعبين القلائل الذين لعبوا له في عمر 19 سنة، ولعبت في مركز المسّاك، واعتمد علي الفريق الأول كلاعب مدافع.



المدرسة اللاتينية



عن المدرسة الكروية التي يفضلها، قال: بحكم تكويني الكروي أفضل المدرسة اللاتينية التي تعتمد بالأساس على الاستحواذ والتوازن بين الخطوط في اللعب، مع إضفاء المتعة الكروية على الأداء، ويكون العنصر الرئيسي عندي في المنظومة الكروية للفريق هو اللاعب، وهذا أسلوبي.



صلاح نموذج للمحترف الواعي



سألت أروابارينا عن رأيه في اللاعب المصري محمد صلاح فقال: صلاح لاعب معروف ويعجبني جداً، واعتبره جديراً بأن يكون ضمن أحد أفضل خمسة لاعبين في العالم، وصلاح خاض تجارب ومراحل مهمة في مسيرته الكروية في دوريات مختلفة صقلته احترافياً، وبرهن على أنه لاعب مهم، كما أثبت خصوصية تتعلق بطبيعة شخصيته الإيجابية وهو من وجهة نظري نموذج للاعب المحترف الملتزم، كما يمتاز بروح المسؤولية والجدية، فدائماً كنا نسمع عن نجوم أوروبيين ومن أمريكا اللاتينية، وهو استطاع أن يحقق طفرة في النظرة للاعب العربي وخاصة في الروح الاحترافية التي يتمتع بها، وهذا لم يأت من فراغ، بل لأنه يعمل بشكل جدي ويكافح من أجل الاستمرار في هذا المستوى الراقي.



خليفة سليمان يوفر بيئة مثالية لحصد الألقاب



أثنى رودولفو أروابارينا على بيئة العمل التي تحيط بها إدارة نادي شباب الأهلي، الفريق وقال عن علاقته بإدارة النادي: علاقتي ممتازة مع إدارة النادي وأجد تعاوناً ودعماً ومساندة من كل المسؤولين والمعنيين بالشأن الإشرافي والإداري، والشيء الذي يميز فريق العمل ككل، هو روح الأسرة والتقدير والاحترام المتبادل، وبالتأكيد هذا الأمر يسعدني ويسهل مهمتي.

وأضاف: لابد أن أعرب عن بالغ سعادتي واعتزازي بالعلاقة المتميزة التي تربطني بشخصية رائعة هو خليفة سليمان هذا الرجل المحب للنادي ولكرة القدم، وأثني على اهتمامه المنقطع النظير بكل التفاصيل التي تخص النادي، ونجده دائماً حاضراً في كل اللحظات يتابع ويؤازر ويدعمنا ويساندنا بكل قوة كما أنه محب جداً لكرة القدم وأعتبر نفسي محظوظاً بتلك الرعاية، والحال نفسه أجده من الجهاز الإشرافي والإداري للفريق.