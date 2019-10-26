«المهام الخاصة» أول «اللياقة والتحدي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي بالمركز الأول، وحصل قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني، وحلّ قطاع العمليات المركزية في المركز الثالث في بطولة «اللياقة والتحدي» ضمن منافسات درع التفوق الرياضي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي أقيمت في مركز «امبروف فتنس للياقة البدنية» بأبوظبي.

وأثنى العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية، على أداء المشاركين والنتائج الإيجابية التي تحققت.

وعلى المستوى الفردي فاز بالمركز الأول محمد الظاهري من قطاع الأمن الجنائي، والمركز الثاني إبراهيم الطنيجي، من المهام الخاصة، فيما كان المركز الثالث من نصيب عبدالله عبود من قطاع العمليات المركزية.