«سيكريت تريد» يهدي عبد العزيز بن حميد فوزاً رائعاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

استهل مضمار ميدان موسمه الجديد بالإثارة والمفاجآت في السباق الأول الذي انطلق أمس الأول، وجاءت أشواطه جميعاً للخيول المهجنة الأصيلة برعاية «طيران الإمارات»، وبلغ مجموع جوائزه مليوناً و35 ألف درهم.

وشهد الحفل تميزاً لافتاً للمدرب ساتيش سيمار الذي حقق ثنائية مبكرة في الموسم، وكسب الشوطين الأول والثاني، مع المهر «بارك بيتش» بقيادة ريتشارد مولن في الأول، ومع الجواد «واي أوف ويزدم» لسيد حشيش بقيادة كونور بيسلي في الثاني.

وعاد بيسلي للفوز مجدداً في الشوط الثالث مع «وودديتون» لعبدالله مناحي بإشراف أحمد بن حرمش، وفي رابع الأشواط وهو أحد الشوطين الرئيسيين، تكافؤ 2000 متر كان الفوز من نصيب «سيكريت تريد» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس ساندرو بايفا.

وحقق المالك سيد حشيش فوزاً ثانياً بالحفل بعد أن كسب جواده «مارك أوف أبروفال» الشوط الخامس «تكافؤ 1600 متر» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف محمود حسين.

وفي الشوط الخامس، الذي يعد الرئيسي في أول سباقات ميدان، توج الجواد «مارك أوف أبروفال» لسيد حشيش، بعدما قدم أداء قوياً، حسم من خلاله الفوز بكأس الشوط البالغ مسافته 1600 متر ومجموع جوائزه 185 ألف درهم.

وقاد الفارس باتريك دوبس الجواد البطل بإشراف المدرب محمود حسين لقطع مسافة الشوط في زمن قدره 1:39:26 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجاء «مزيد» لفريق البيت متوحد، في المركز الثالث.

وفي الشوط الرابع أثبت الجواد ذو الست سنوات «سيكريت تريد» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب الكبير علي راشد الرايحي، قوته وجدارته، وذلك بانتزاعه لقب السباق الذي جرى لمسافة 2000 متر «سباق تكافؤ».

وأكد «سيكريت تريد» تفوقه بعد أن قاده الفارس ساندرو باسيفا إلى انتزاع اللقب، مسجلاً زمناً قدره 2:7:54 دقيقة، بفارق هيد عن أقرب منافسيه «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية وريبكا بايرن الذي حلّ في المركز الثاني بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب دووج واتسون، وجاء «كوارتير فرانسيه» لمحمد البسطي في المركز الثالث بإشراف المدرب لي راشد الرايحي.

وحقق المهر «بارك بيتش» المملوك لإتش وبي، لقب الشوط الأول الذي جرى لمسافة 1200 متر «سباق مبتدئة»، برعاية «الإمارات للعطلات»، والذي بلغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم.

وقاد الفارس ريتشارد مولن المهر البطل لتحقيق الفوز، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:13:34 دقيقة بفارق 3.25 طول عن «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف نيكولاس بشالارد، فيما جاء «مامبو ميسشيف» لنقابة فينكس للسيدات في المركز الثالث،بإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحقق الجواد «واي أوف ويزدم» لسيد حشيش، الفوز في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «سباق التكافؤ»، برعاية الإمارات للشحن الجوي، وبلغ مجموع جوائزه 170 ألف درهم.

وتمكن الجواد البطل من الفوز بعدما قاده الفارس كونور بيسلي للتتويج بإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:12:36 دقيقة، وبفارق 3 أطوال عن «ميدلاندر» لعلي حداد، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، فيما جاء «سبيدي موف» لتتش جولد للسباقات وشين إيونج في المركز الثالث.

علي الرايحي:«سيكريت تريد» أكد جدارته

يرى عميد المدربين علي راشد الرايحي، أن فوز «سيكريت تريد» بالشوط الرابع، أكد جاهزية الخيول التي يتولى الإشراف عليها، وقال: «خيولنا جاهزة تماماً وأدت سباقات طيبة، وحققت نتائج توقعناها بسبب الجرعات التدريبية التي خضعت لها في الفترة الماضية».

وأشاد الرايحي بمستوى «سيكريت تريد»، وقال: «أثبت جاهزيته منذ بداية اليوم ولعله يتميز بالقوة والقدرة على التحمل، والمسافة تناسبه، وهو قادر على تحقيق الانتصارات، ومسافة ال2000 متر تناسبه».

وأعرب الرايحي عن سعادته بمستوى السباقات في مضمار ميدان، وقال إنه يتمنى المنافسة في السباقات الهامة والكبرى بالمضمار.

«وودديتون» يتألق في الثالث

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تألق الحصان «وودديتون» لعبدالله مناحي، وانتزع لقب الشوط الثالث لمسافة 1900 متر «سباق مبتدئة»، برعاية «المغامرات العربية»، والذي بلغت قيمة جائزته 165 ألف درهم.

وقاد الفارس كونور بيسلي، الجواد البطل إلى تحقيق الفوز، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:01:06 دقيقة، بفارق 1.25 طول عن «مُلفت» للغاندي للسباقات.

«تريدس مان» بطل مشهد الختام

حقق الجواد «تريدس مان» المملوك للإمارات للسباقات الترفيهية وريبكا بايرن، فوزاً سهلاً بالشوط السادس الأخير، الذي أقيم لمسافة 2000 متر «سباق تكافؤ».

وحقق «تريدس مان» فوزه بفارق 1.75 طول عن «إيمورتالايزد» لإسطبلات إمبلم،وجاء «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في المركز الثالث.

بيسلي: «وودديتون» برهن عن قوته

قال الفارس كونور بيسلي الذي تمكن من تحقيق ثنائية في السباق الأول بمضمار ميدان لموسم 2019-2020، إن«واي أوف ويزدم» لسيد حشيش و«وودديتون» لعبد الله مناحي ظهرا في قمة الجاهزية، قبل وأثناء السباق وهو ما سهّل لهما حصد الانتصار.

وأشاد بيسلي بمستوى «وودديتون»، مؤكداً أنه برهن على قوته، حيث حقق الفوز في المشاركة الأولى له في السباقات.