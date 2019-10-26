«مربط دبي» يتألق في انطلاق مهرجان الشارقة للجواد العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

سيطرت خيول مربط دبي على نتائج اليوم الأول لمنافسات مهرجان الشارقة للجواد العربي، والذي يقام في انطلاقة موسم منافسات نادي الشارقة للفروسية والسباق وبنسخته الثالثة عشرة وللمرة الثانية كمهرجان دولي، بمشاركة 95 جواداً.وشهد منافسات اليوم الأول الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي للخيول العربية، وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية.

وأعرب سلطان اليحيائي عن سعادته بالانطلاقة الكبيرة للمهرجان في نسخته الحالية، مؤكداً أن اللجنة المنظمة عملت على اختيار أفضل وأجود أنواع الخيول للمشاركة في المنافسات.

وفي تفاصيل المنافسات حلّ الجواد «دي أميريه» لمربط دبي في صدارة الشواط الأول والمخصص للمهرات بعمر سنة إلى 3 سنوات في القسم «أ»، وجاء في المركز الثاني «دي كحايل» لمربط دبي للخيول العربية.وفي القسم «ب» من الشوط نفسه، جاء الجواد «أمينة الهيثم» لهيثم الكندي في المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني «شبرا الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني، وحل ثالثاً «كحيلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وفي الشوط الثاني والمخصص للأفراس بعمر 4 سنوات بالقسم «أ» حل «دي عفاف» لمربط دبي في صدارة الشوط، وجاء بالمركز الثاني «وداد الشموخ» لمربط الظبي للخيول العربية، ثم «دي أمنية» لمربط دبي للخيول العربية.وفي منافسات الشوط الثاني المخصص للأفراس بعمر 4 سنوات فأكبر القسم «ب» فاز الجواد «كحيلة خالد» لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي بالمركز الأول.