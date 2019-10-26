400 فارس وفارسة في ختام السباقات التأهيلية للقدرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباقات بوذيب التأهيلية لركوب القدرة والتحمل 2019، التي نظمتها القرية التابعة لنادي تراث الإمارات في افتتاح فعاليات موسم الفروسية الذي ينظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات العربية للفروسية والسباق، بمشاركة عدد من الإسطبلات العامة والخاصة، وأندية الفروسية في الدولة.

شهدت مسارات السباق في قرية بوذيب على مدى يومين، ثلاثة سباقات تأهيلية محلية ودولية، بمشاركة نحو 400 فارس وفارسة بخيولهم تأهل أكثر من 75% منهم رغم ظروف ارتفاع درجة الحرارة، وجرت السباقات وفق بروتوكول بوذيب لسباقات القدرة والتحمل الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الفارس والخيل والتنافس وفق أخلاق الفرسان.

وانطلق في السادسة من صباح اليوم سباق 80.87 كم دولي «نجمة واحدة» بمشاركة 107 فرسان وفارسات تأهل حوالي 80 منهم، وتبعه انطلاقة سباق 80.47 كلم تأهيلي محلي بمشاركة 84 فارساً وفارسة، تأهل منهم حوالي 65، ثم انطلقت جولة طلاب أكايمية بوذيب للفروسية 10 كلم، وتهدف الجولة إلى إكساب الطلاب المشاركين الخبرة اللازمة للتعامل مع سباقات القدرة وفقاً لقوانين بروتوكول بوذيب.

وكان يوم أمس الأول شهد انطلاق سباق 40.28 كلم تأهيلي محلي الذي في الواحدة والنصف ظهراً بمشاركة 176 فارساً وفارسة تأهل منهم 141، كما جرت صباح أمس إجراءات الفحص البيطري للسباقات الثلاثة.

حضر السباقات الدكتور عبيد علي راشد المنصوري مدير عام ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، وعلي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، ومحمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية واسطبلات بوذيب العالمية للفروسية، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وجمع كبير من الجمهور والسياح الأجانب والمهتمين بسباقات القدرة والتحمل، الذين جذبتهم القرية التراثية المصغرة المقامة على هامش السباقات وتضم بعض مفردات التراث الإماراتي.

ووجهت اللجنة المنظمة للسباق الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لدعمه اللامحدود لرياضة ركوب القدرة والتحمل، ما أسهم في الارتقاء بهذه الرياضة، وهو ما انعكس إيجاباً في مستوى المشاركة، وشددت على أن بروتوكول بوذيب يحقق نجاحات عاماً بعد عام وأن الإقبال على هذا الموسم كبير من مختلف مناطق الدولة.