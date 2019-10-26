أنيسة الشدادي: سعداء بالإنجاز الكبير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت أنيسة الشدادي عضو اتحاد الإمارات لكرة اليد أمين سر مساعد رئيس اللجنة النسائية عن سعادتها بتحقيق الميدالية الفضية في مسابقة كرة اليد التي أقيمت ضمن منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة، مشيدة بأداء اللاعبات القوي، ومحافظتهن على الوصافة التي تحققت في الدورة الخامسة.

وأهدت أنيسة الشدادي الميدالية الفضية باسم سيدات الأبيض لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعمها الكريم لفتيات الإمارات، الذي كان له عظيم الأثر في وصول المرأة الإماراتية لهذا المستوى الفني العالي في جميع الرياضات.

وثمنت عضو اتحاد منتخبنا لكرة اليد جهود نورة السويدي رئيس بعثة الإمارات المشاركة بالكويت لمتابعتها الحثيثة لكل ما يخص جميع أعضاء البعثة في الرياضات ال10 التي تشارك الإمارات فيها، وتحفيزها الكبير للاعبات الذي أسهم في الظهور بهذه الصورة المشرفة.