سباق الإسطبلات الخاصة يدشّن موسم القدرة في الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تدشّن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، فجر اليوم، باكورة سباقات القدرة للموسم الجديد 2019-2020، والتي تقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، بإقامة سباق كأس الوثبة للقدرة، ويخصص السباق الأول في الموسم للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، وتم تسجيل 85 فارساً وفارسة للمشاركة في السباق الأول يتنافسون على 4 سيارات دفع رباعي.

وينظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

واكتملت الاستعدادات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لتنظيم السباق، وتم تجهيز محاور السباق، وتحديد ألوانها؛ لتسهيل مهمة الفرسان والفارسات المشاركين، ويشارك في السباق نخبة من الفرسان والفارسات من مختلف الإسطبلات على مستوى الدولة.

وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، وترسيم المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وتم ترسيم المرحلة الثانية باللون الأصفر، ومسافتها 25 كم، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها باللون الأحمر، ومسافتها 19 كم، وتعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، ومن ثم تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 16 كم، وتم ترسيمها باللون الأبيض.