محمد حارب في المنامة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحضر محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم السبت، منافسات السباق الختامي لقوارب التجديف المحلية ٣٠ قدماً، والذي يتضمن سباقي كأس الشيخ خالد بن حمد آل خليفة (العموم)، وكأس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة (النخبة وفرق مجلس التعاون).

وتأتي زيارة محمد حارب إلى المنامة، تلبية لدعوة لجنة رياضات الموروث الشعبي، الجهة المنظمة للحدث الكبير، والذي يحظى باهتمام كبير في الأوسط الرياضية البحرينية.

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