شعار بن حمودة يتألق في تحديات الثنايا بالوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصل موسم سباقات الهجن 2018-2020، تحدياته القوية، وظفرت «سمحة» لعلي حمودة الظاهري بأول أشواط فئة الثنايا ضمن الأسبوع الثامن لتأهيلي موسم السباقات الجديد، والذي أقيم صباح أمس على أرضية الميدان الجنوبي بالوثبة في العاصمة أبوظبي، لمسافة 6 كلم.

ونجحت «سمحة» في التفوق على منافساتها في شوط الثنايا الأبكار محليات، وفي الشوط الثاني والمخصص للثنايا أبكار مهجنات كان الموعد مع «عية» لعلي حمودة الظاهري من جديد محققة المركز الأول، وفي الشوط الثالث أضاف شعار بن حمودة النقطة الثالثة مع «لبيب» الذي خطف ناموس الثنايا الجعدان المحليات، وفي الشوط الرابع حصد «ناصي» لعتيق القبيسي المركز الأول،و«الذيبة» لمالكها حمد المعمري الشوط الخامس.

وفاز «نسيم» لسعيد الخييلي بالسادس،و«ملبي» لعلي الظاهري بالمركز السابع،و«العاصي» لحميد النيادي بالثامن،و«وصايف» لعبدالله العامري بالتاسع،و«العفريت» لسالم العامري بالعاشر.

كما فاز في الأشواط الأخرى: الشوط 11 «توزيع» لسعيد العامري، الشوط 12 «الشرود» لأحمد الخييلي، الشوط 13 «هملول» لحمد العامري، الشوط 14 «شاهين» لمسلم العامري، الشوط 15 «ميزة» لخليفة الخييلي، وفي آخر أشواط فئة الثنايا الشوط 16 كانت «بروق» لمحمد المهيري أول الواصلات لخط الختام محققة المركز الأول.