شكرا لقرائتكم خبر عن «تريبل دابل» ليانيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق النجم اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، ثلاثية مزدوجة «تريبل دابل» منحت ميلووكي باكس الفوز على ضيفه هيوستن روكتس ونجميه جيمس هاردن، وراسل وستبروك 117-111، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فيما سحق لوس انجليس كليبرز المتجدد جولدن ستايت ووريرز القوي 141-122.
وفي معركة ضمت آخر ثلاثة لاعبين متوجين بجائزة أفضل لاعب في الدوري «إم في بي»، كانت الأفضلية ليانيس الذي حقق أول ثلاثية مزدوجة هذا الموسم، بتسجيله 30 نقطة، 13 متابعة، و11 تمريرة حاسمة.
وسجل يانيس 20 نقطة في الشوط الثاني ليساعد باكس في قلب تأخره ب16 نقطة في الربع الثالث.
وأصبح يانيس أول لعب منذ أوسكار روبرتسون عام 1966 يسجل ثلاثية مزدوجة تتضمن 30 نقطة، أو أكثر في المباراة الافتتاحية.
وفيما أظهر باكس قدرته على تكرار نجاحه في الموسم الماضي وتحقيق أكثر من 60 فوزاً في الدور المنتظم، كان جولدن ستايت ووريرز، بطل 2015 و2017 و2018، يسقط في مباراة صعبة جدا أمام لوس انجليس كليبرز الصاعد بقوة 122-141.
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